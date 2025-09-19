Zinemaldia
El grito a favor de Palestina y el boicot a Israel llega a la alfombra roja del Festival de San Sebastián

Palestinako bandera Zinemaldiko alfonbra gorrian
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: Palestinaren aldeko oihua eta Israeli boikota Donostia Zinemaldiko alfonbra gorrian

Última actualización

Numerosas personas se han manifestado frente al Kursaal, durante la alfombra roja de la gala de inauguración del Zinemaldia, para mostrar solidaridad con Palestina y denunciar el genocidio que comete Israel. El mundo del cine, empezando por el director del festival, se ha mostrado a favor de la protesta.

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
Esther García: "La producción es una de las labores más creativas en el audiovisual"

La productora castellana recibirá esta noche, durante la gala de inauguración de la 73ª edición del Zinemaldia, en premio Donostia del festival. Es la primera productora en recibirlo, y el festival premia así un trabajo realizado en películas como Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988),  Acción mutante (1993),  La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) y Sirāt (2025).
