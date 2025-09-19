Zinemaldia
Palestinaren eta Israeli boikota egitearen aldeko oihua Zinemaldiko alfonbra gorrira iritsi dira

Palestinako bandera Zinemaldiko alfonbra gorrian
Jende asko bildu da Kursaal aurrean, Zinemaldiaren inaugurazio ekitaldiko alfonbra gorrian, Palestinari elkartasuna adierazteko eta Israel egiten ari den genozidioa salatzeko. Zinema-mundua, baita Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendaria ere, protestaren alde agertu da.

Zinema Zinemaldia Donostia

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"

Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana sarituko dute. 

