La productora segoviana ha recibido el premio de la mano de los hermanos Agustín y Pedro Almodovar, con quienes ha trabajado durante gran parte de su trayectoria profesional. En su discurso, ha condenado la violencia que se vive en Ucrania y Gaza, ha llamado a defender los derechos, entre ellos el de las mujeres, y a luchar para "defender al frágil".