Concierto & Proyección, un clásico del Festival de San Sebastián

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: Donostiako Zinemadian klasiko bihurtu den Kontzertua & Proiekzioa

Zinemaldia, la Orquesta de Euskadi y la Fundación SGAE han organizado en el Velodrómo una sesión de cine y música que se ya ha convertido en un clásico del Velódromo. Combina música y escenas de películas proyectadas en una pantalla de 400 metros cuadrados, con la orquesta dirigidd por Juan José Ocón y la participación del Coro Easo.

