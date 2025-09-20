Zinemaldia
Donostiako Zinemadian klasiko bihurtu den Kontzertua & Proiekzioa

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Zinemaldiak, Euskadiko Orkestrak eta SGAE Fundazioak eskainita, klasiko bihurtu den zine-musikaren kontzertuaz gozatu ahal izan dute Belodromoan. Musika eta 400 metro karratuko pantaila batean proiektatutako pelikula-eszenak uztartu dituzte. Juan Jose Oconek zuzendu du Orkestra, eta Easo Abesbatzak gonbidatu gisa hartu du parte zenbait soinu-bandatan.

Musika Zinema Zinemaldia

