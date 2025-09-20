Donostiako Zinemadian klasiko bihurtu den Kontzertua & Proiekzioa
Zinemaldiak, Euskadiko Orkestrak eta SGAE Fundazioak eskainita, klasiko bihurtu den zine-musikaren kontzertuaz gozatu ahal izan dute Belodromoan. Musika eta 400 metro karratuko pantaila batean proiektatutako pelikula-eszenak uztartu dituzte. Juan Jose Oconek zuzendu du Orkestra, eta Easo Abesbatzak gonbidatu gisa hartu du parte zenbait soinu-bandatan.
Albiste gehiago zinema
Saria irabazteko aukera duten bi pelikula eta arrakastarik izan ez duen beste bat, Mikel Zumetaren analisian
Sail Ofizialeko beste hiru pelikula aztertu ditu ORAINeko zinema kritikariak: "Los Tigres" (Alberto Rodriguez), "Deux pianos" (Arnaud Desplechin) eta "Le Cri des Gardes" (Claire Denis).
Kowalski Films euskal ekoiztetxearen "Los Tigres" Sail Ofizialean ari da lehian
Alberto Rodriguezek zuzendutako pelikula Antonio de la Torre eta Barbara Lennie ditu protagonista. Itsasoan grabatu dute, urpekarien lana pantaila handira ekarri baitu.
Eduard Fernandezek Espainiako Zinema Saria jaso du Donostian
Kataluniako aktoreak Ernest Urtasun Espainiako Kultura ministroaren eskutik jaso du aitorpena. Antzezpenaren balioa nabarmendu eta Gazako genozidioa gaitzesteko aprobetxatu du bere hitzaldia.
"Lurdes Iriondoren beste irudi bat islatu nahi genuen"
Inge Mendioroz zuzendariak eta Idoia Garzes gidoilariak "Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako" gaiari buruz hitz egin digute. Dokumentalak Zinemaldiko Zinemira sailean parte hartzen du, eta abeslari eta idazlearen bizitzaren eta ibilbidearen hainbat alderdi aldarrikatzen saiatzen da.
Juan Antonio Bayona buru, zinemako zazpi profesionalek osatzen dute Zinemaldiko epaimahaia
Zinemaldiko Sail Ofizialean lehiatuko diren 17 filmen artean aukeratu beharko du epaimahaiak. "Zarata eta haustura garai zalantzagarri hauetan", zinema "inoiz baino beharrezkoagoa" dela defendatu du Bayonak irekiera ekitaldian.
Esther Garcia ekoizleak Donostia Saria jaso du
Segovian jaiotako ekoizleak Agustin eta Pedro Almodovar anaien eskutik jaso du saria, haiekin egin baitu lan bere ibilbide profesionalaren zati handi batean. Hitzaldian, Ukrainan eta Gazan egun duten indarkeria gaitzetsi, eta eskubideen defentsa sutsua egin du, batik bat emakumeen eskubideena.
Zinemaldirik euskaldunena abian da Donostian
Esther Garciak Kursaalen jaso du ekoizle bati eman dioten lehen Donostia Saria, Silvia Abril, Toni Acosta eta Itziar Ituño aktoreek aurkeztu duten inaugurazio galan. Palestinarekiko elkartasuna nabaria izan da.
'Ainda estou aqui' pelikulak jaso du Fipresci saria Zinemaldiaren irekiera galan
Zineman espezializatutako kazetariek ematen dute saria, eta Brasilgo ekoizpen hori aukeratu dute 2025ean. Walter Salles zuzendariak jaso du saria, Kursaal Jauregian.
Palestinaren eta Israeli boikota egitearen aldeko oihua Zinemaldiko alfonbra gorrira iritsi dira
Jende asko bildu da Kursaal aurreko alfonbra gorriaren ondoan, Zinemaldiaren inaugurazio ekitaldiaren aurretik, Palestinari elkartasuna adierazteko eta Israel egiten ari den genozidioa salatzeko. Zinema-mundua Palestinaren alde agertu da, Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendaria tartean.