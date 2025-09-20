Zinemaldia
Eduard Fernández recibe el Premio Nacional de Cinematografía en San Sebastián

GRAFCAV3389. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 20/09/2025.- El actor Eduard Fernández, posa con el Premio Nacional de Cinematografía 2025 durante un acto celebrado en la Tabakalera de San Sebastián este sábado. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Eduard Fernández. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Eduard Fernandezek Espainiako Zinema Saria jaso du Donostian
author image

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

El actor catalán ha recibido el reconocimiento de manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Fernández ha destacado el valor de la interpretación, y ha aprovechado su intervención para condenar el genocidio de Gaza.

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Esther García: "La producción es una de las labores más creativas en el audiovisual"

La productora castellana recibirá esta noche, durante la gala de inauguración de la 73ª edición del Zinemaldia, en premio Donostia del festival. Es la primera productora en recibirlo, y el festival premia así un trabajo realizado en películas como Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988),  Acción mutante (1993),  La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) y Sirāt (2025).
