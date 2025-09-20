Eduard Fernandezek Espainiako Zinema Saria jaso du Donostian
Kataluniako aktoreak Ernest Urtasun Espainiako Kultura ministroaren eskutik jaso du aitorpena. Antzezpenaren balioa nabarmendu eta Gazako genozidioa gaitzesteko aprobetxatu du bere hitzaldia.
"Lurdes Iriondoren beste irudi bat islatu nahi genuen"
Inge Mendioroz zuzendariak eta Idoia Garzes gidoilariak "Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako" gaiari buruz hitz egin digute. Dokumentalak Zinemaldiko Zinemira sailean parte hartzen du, eta abeslari eta idazlearen bizitzaren eta ibilbidearen hainbat alderdi aldarrikatzen saiatzen da.
Juan Antonio Bayona buru, zinemako zazpi profesionalek osatzen dute Zinemaldiko epaimahaia
Zinemaldiko Sail Ofizialean lehiatuko diren 17 filmen artean aukeratu beharko du epaimahaiak. "Zarata eta haustura garai zalantzagarri hauetan", zinema "inoiz baino beharrezkoagoa" dela defendatu du Bayonak irekiera ekitaldian.
Esther Garcia ekoizleak Donostia Saria jaso du
Segovian jaiotako ekoizleak Agustin eta Pedro Almodovar anaien eskutik jaso du saria, haiekin egin baitu lan bere ibilbide profesionalaren zati handi batean. Hitzaldian, Ukrainan eta Gazan egun duten indarkeria gaitzetsi, eta eskubideen defentsa sutsua egin du, batik bat emakumeen eskubideena.
Zinemaldirik euskaldunena abian da Donostian
Esther Garciak Kursaalen jaso du ekoizle bati eman dioten lehen Donostia Saria, Silvia Abril, Toni Acosta eta Itziar Ituño aktoreek aurkeztu duten inaugurazio galan. Palestinarekiko elkartasuna nabaria izan da.
'Ainda estou aqui' pelikulak jaso du Fipresci saria Zinemaldiaren irekiera galan
Zineman espezializatutako kazetariek ematen dute saria, eta Brasilgo ekoizpen hori aukeratu dute 2025ean. Walter Salles zuzendariak jaso du saria, Kursaal Jauregian.
Palestinaren eta Israeli boikota egitearen aldeko oihua Zinemaldiko alfonbra gorrira iritsi dira
Jende asko bildu da Kursaal aurreko alfonbra gorriaren ondoan, Zinemaldiaren inaugurazio ekitaldiaren aurretik, Palestinari elkartasuna adierazteko eta Israel egiten ari den genozidioa salatzeko. Zinema-mundua Palestinaren alde agertu da, Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendaria tartean.
Mikel Zumeta kritikariak Zinemaldiko Sail Ofizialeko lehenengo hiru pelikulak aztertu ditu
ORAINeko zinema kritikaria Zinemaldian dago Sail Ofizialeko lanei buruzko iruzkinak egiteko. Lehenengo hirurak ikusi ditu dagoeneko: "27 noches" (Daniel Hendler), irekiera galakoa; "Six jours ce printemps-là" (Joachim Lafosse) eta "In-I In Motion" (Juliette Binoche).
Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"
Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana sarituko dute.
Juliette Binoche Donostian da dagoeneko
2022an Donostia saria jaso zuen aktorea Zinemaldira buelta da, "IN-I In Motion" zuzendu duen lehen pelikula aurkeztera.