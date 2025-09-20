Zinemaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eduard Fernandezek Espainiako Zinema Saria jaso du Donostian

GRAFCAV3389. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 20/09/2025.- El actor Eduard Fernández, posa con el Premio Nacional de Cinematografía 2025 durante un acto celebrado en la Tabakalera de San Sebastián este sábado. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Eduard Fernandez. Argazkia: EFE
author image

Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

Kataluniako aktoreak Ernest Urtasun Espainiako Kultura ministroaren eskutik jaso du aitorpena. Antzezpenaren balioa nabarmendu eta Gazako genozidioa gaitzesteko aprobetxatu du bere hitzaldia.

Zinema Zinemaldia Donostia Espainiako gobernua

Albiste gehiago zinema

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"

Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana sarituko dute. 

Gehiago kargatu