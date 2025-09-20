FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

"Los Tigres", de la productora vasca Kowalski Films, compite en la Sección Oficial

GRAFCAV3402. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 20/09/2025.- El realizador, Alberto Rodríguez (2d), posa este sábado junto a los actores, Antonio de la Torre (2i), Bárbara Lennie (d), y Silvia Acosta (i), durante la presentación de su película 'Los Tigres', en la Sección Oficial de la 73 edición del Festival de cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Equipo de la película "Los Tigres". Fotografía. EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Kowalski Films euskal ekoiztetxearen "Los Tigres" Sail Ofizialean lehiatzen da

La película, dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, se ha grabado en el mar, ya que trae a la gran pantalla el trabajo de los buzos.

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
Esther García: "La producción es una de las labores más creativas en el audiovisual"

La productora castellana recibirá esta noche, durante la gala de inauguración de la 73ª edición del Zinemaldia, en premio Donostia del festival. Es la primera productora en recibirlo, y el festival premia así un trabajo realizado en películas como Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988),  Acción mutante (1993),  La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) y Sirāt (2025).
