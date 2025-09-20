Zinemaldia
Kowalski Films euskal ekoiztetxearen "Los Tigres" Sail Ofizialean ari da lehian

GRAFCAV3402. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 20/09/2025.- El realizador, Alberto Rodríguez (2d), posa este sábado junto a los actores, Antonio de la Torre (2i), Bárbara Lennie (d), y Silvia Acosta (i), durante la presentación de su película 'Los Tigres', en la Sección Oficial de la 73 edición del Festival de cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
"Los Tigres" pelikulako lantaldea. Argazkia. EFE

Azken eguneratzea

Alberto Rodriguezek zuzendutako pelikula Antonio de la Torre eta Barbara Lennie ditu protagonista. Itsasoan grabatu dute, urpekarien lana pantaila handira ekarri baitu.

Zinema Zinemaldia Donostia

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"

Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana sarituko dute. 

