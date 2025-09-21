Zinemaldia
"Karmele": Creando mundos en la pantalla

Zaloa Ziluaga eta Imanol Etxeberria (Karmele)
18:00 - 20:00
Zaloa Ziluaga, directora artística, e Imanol Etxeberria, responsable del set, han representado la Guerra Civil y la posguerra en Karmele (Asier Altuna, 2025). A las puertas de la casa de los Urresti en el film, hablamos con ellos sobre su trabajo y el reto de representar un pueblo costero, las calles de París y Venezuela en pleno Euskal Herria.

Cine Festival de Cine de San Sebastián

