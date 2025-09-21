Zinemaldia
"Karmele": Pantailan munduak sortzen

Zaloa Ziluaga eta Imanol Etxeberria (Karmele)
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Zaloa Ziluaga zuzendari artistikoa eta Imanol Etxeberria setaren arduraduna Karmele filmean (Asier Altuna, 2025) 1936ko gerra eta gerraondoa irudikatzeko lanaren arduradunak izan dira. Filmean urrestitarren etxea denaren atarian, beraiekin hitz egin dugu, Euskal Herrian kostaldeko herri bat, Pariseko kaleak eta Venezuela irudikatzeko erronkaz eta beraien lanaz.

Zinema Zinemaldia

