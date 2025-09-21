"Karmele": Pantailan munduak sortzen
Zaloa Ziluaga zuzendari artistikoa eta Imanol Etxeberria setaren arduraduna Karmele filmean (Asier Altuna, 2025) 1936ko gerra eta gerraondoa irudikatzeko lanaren arduradunak izan dira. Filmean urrestitarren etxea denaren atarian, beraiekin hitz egin dugu, Euskal Herrian kostaldeko herri bat, Pariseko kaleak eta Venezuela irudikatzeko erronkaz eta beraien lanaz.
"Maspalomas", Angelina Jolieren "Couture" eta Olmo Omerzuren sorpresa, Mikel Zumetaren begiradapean
Zinemaldiko hirugarren egunean Sail Ofialeko lehian sartu diren hiru pelikulez gain, "Karmele" (Asier Altuna) ere aipatu du ORAINeko kritikariak.
Euriak ezin izan du Angelina Jolieren argia itzali
Aktore eta ekoizle estatubatuarrak euripean egin du Maria Cristina Hoteletik Kursaalera arteko bidea, baina tartetxoa hartu du jarraitzaileak agurtzeko. Alice Winocourren "Couture" pelikula aurkeztera etorri da Zinemaldira. Sail Ofizialean lehiatuko da.
Angelina Jolie Biarrizko aireportura heldu da
Aktore estatubatuarra 2025eko Zinemaldiko izar nagusietakoa da. Alice Winocour zuzendariaren "Couture" pelikula Sail Ofizialean aurkeztera etorri da Donostiara.
Goenagak eta Arregik Maspalomasetik Zinemaldirako bidea egin dute
Moriarti Produkzioak ekoiztetxearen azken pelikula, "Maspalomas", Zinemaldiko Sail Ofizialean lehiatzen ari da. Vicente du protagonista (Jose Ramon Soroiz), berriro armairuan sartu behar den 76 urteko gizon homosexuala.
Kursaaleko publikoa oso gustura irten da "Maspalomas" pelikulako emanalditik
Iritzi positiboak entzun dira "Maspalomas" Sail Ofizialeko filmaren proiekziotik irten direnen artean. Batzuen esanetan, "beharrezkoa" da Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zuzendarien pelikula.
"Maspalomas", norbanakoaren askatasuna berreskuratzeko bidean
Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zuzendarien euskarazko pelikulak Donostian armairura itzuli behar duen Vicente homosexuala du protagonista, eta meritu guztiak egin ditu Sail Ofizialeko saridunen artean egoteko.
Lur Olaizola: “Zerbait polita dago unerik gogorrenekin zerbait sortzeko keinuan”
Lur Olaizola zinemagileak “Bariazioak” film laburra aurkeztuko du Donostiako Zinemaldiko Zabaltegi Tabakalera atalean, doluak erdiz erdi zeharkatzen duen istorioa.
Donostiako Zinemaldian klasiko bihurtu den Kontzertua & Proiekzioa
Zinemaldiak, Euskadiko Orkestrak eta SGAE Fundazioak eskainita, klasiko bihurtu den zine-musikaren kontzertuaz gozatu dute Belodromoan. Musika eta 400 metro karratuko pantaila batean proiektatutako pelikula-eszenak uztartu dituzte. Juan Jose Oconek zuzendu du Orkestra, eta Easo Abesbatzak gonbidatu gisa hartu du parte zenbait soinu-bandatan.
Saria irabazteko aukera duten bi pelikula eta arrakastarik izan ez duen beste bat, Mikel Zumetaren analisian
Sail Ofizialeko beste hiru pelikula aztertu ditu ORAINeko zinema kritikariak: "Los Tigres" (Alberto Rodriguez), "Deux pianos" (Arnaud Desplechin) eta "Le Cri des Gardes" (Claire Denis).