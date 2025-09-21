Zinemaldia
La intensa lluvia no puede con la luz de Angelina Jolie

GRAFCAV3575. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 21/09/2025.- La actriz Angelina Jolie, posa a su llegada a la 73 edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián donde presenta su película "Couture". EFE/Juan Herrero
Angelina Jolie, alfonbra gorrian. Argazkia: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Euriak ezin izan du Angelina Jolieren argia itzali

Última actualización

El mal tiempo ha acompañado el camino de la actriz y productora estadounidense desde el Hotel María Cristina al Kursaal, donde el equipo de "Couture" (película de Alice Winocour que compite en Sección Oficial) ha atendido a los medios de comunicación.

Cine Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián

