Euriak ezin izan du Angelina Jolieren argia itzali

GRAFCAV3575. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 21/09/2025.- La actriz Angelina Jolie, posa a su llegada a la 73 edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián donde presenta su película "Couture". EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Angelina Jolie, alfonbra gorrian. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Aktore eta ekoizle estatubatuarrak euripean egin du Maria Cristina Hoteletik Kursaalera arteko bidea, baina tartetxoa hartu du jarraitzaileak agurtzeko. Alice Winocourren "Couture" pelikula aurkeztera etorri da Zinemaldira. Sail Ofizialean lehiatuko da.

Zinema Zinemaldia Donostia

