ANGELINA JOLIE EN EL ZINEMALDIA
"Amo a mi país, pero no lo reconozco"

SAN SEBASTIÁN (PAÍS VASCO), 21/09/2025.- La actriz Angelina Jolie a su llegada a la 73 edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián donde presenta su película "Couture". EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Angelina Jolie 2025eko Zinemaldian: "Nire herria maite dut, baina ez dut aitortzen"
EITB

La actriz Angelina Jolie ha participado en la 73 edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián donde presenta su película "Couture". 

