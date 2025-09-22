ANGELINA JOLIE ZINEMALDIAN
"Maite dut nire herrialdea, baina ez dut ezagutzen"

SAN SEBASTIÁN (PAÍS VASCO), 21/09/2025.- La actriz Angelina Jolie a su llegada a la 73 edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián donde presenta su película "Couture". EFE/Javier Etxezarreta
Angelina Jolie aktoreak Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioan parte hartu du, eta bertan "Couture" filma aurkeztu du. 

