Zinemaldia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EITB presenta en el Zinemaldia el programa documental 'Euskal Herria Hegan'

18:00 - 20:00

Última actualización

La Gala de EITB se ha celebrado en el Velódromo de San Sebastián por primera vez y se ha preestrenado el programa documental "Euskal Herrian Hegan".  En esta primera entrega, “Gipuzkoa hegan” han podido recorrer los paisajes más espectaculares de la costa guipuzcoana en pantalla gigante, acompañados de las melodías compuestas por Fernándo Velázquez.

Cine Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián

Más noticias sobre cine

Cargar más