Zinemaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EITBk 'Euskal Herria Hegan' dokumental saioa aurkeztu du Zinemaldian

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

EITBren Gala Donostiako Belodromoan egin da lehen aldiz, eta "Euskal Herrian Hegan" dokumental saioa aurrestreinatu da. Lehen atal honetan, "Gipuzkoa Hegan" ek Gipuzkoako kostaldeko paisaiarik ikusgarrienak zeharkatu ahal izan ditu pantaila erraldoian, Fernando Velazquezek konposatutako doinuekin lagunduta.

Zinema Zinemaldia Donostia

Zinemari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu