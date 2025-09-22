Zinemaldia
"'Los domingos' habla sobre la fragilidad de la tolerancia"

Euskaraz irakurri: "'Los domingos' habla sobre la fragilidad de la tolerancia"

Hablamos con Alauda Ruiz de Azua y Patricia López Arnaiz, directora y actriz de la película "Los domingos", en la que participa EITB, que se ha presentado hoy en la Sección Oficial del Zinemaldia. La película habla sobre las dudas de Ainara, una joven de 17 años, por ingresar en una orden monacal de clausura.

