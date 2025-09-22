Zinemaldia
"'Los domingos'ek tolerantziaren hauskortasunaz hitz egiten du"

Alauda Ruiz de Azua eta Patricia López Arnaiz "Los domingos" EITBren parte-hartzea duen filmaren zuzendari eta aktorearekin hitz egin dugu, gaur Zinemaldiko Sail Ofizialean aurkeztu dutela eta. Ainara 17 urteko neskatoak klausurako mojen ordena batean sartzeko dituen dudei buruzkoa da filma. 

