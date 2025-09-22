Zinemaldia
Asier Altuna: "Con 'Karmele' tenía que contar una historia interior"

GRAFCAV3671. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 22/09/2025.- El realizador Asier Altuna (c), posa junto a los actores, Eneko Sagardoy (d), y Jone Laspiur (i), tras presentar su película 'Karmele', incluida en la Sección Oficial del Festival de la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Euskaraz irakurri: Bideoa: Asier Altuna: "'Karmele'rekin barruko istorio bat kontatu behar nuen"

Con la participación de EITB, el director Asier Altuna ha traído a la Sección Oficial del Zinemaldia la vida de Karmele Urresti, basada en la novela de Kirmen Uribe. Jone Laspiur y Eneko Sagardoy son sus intérpretes. Hemos hablado con todos ellos.

Cine Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián

