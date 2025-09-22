Zinemaldia
Asier Altuna: "'Karmele'rekin barruko istorio bat kontatu behar nuen"

GRAFCAV3671. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 22/09/2025.- El realizador Asier Altuna (c), posa junto a los actores, Eneko Sagardoy (d), y Jone Laspiur (i), tras presentar su película 'Karmele', incluida en la Sección Oficial del Festival de la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
EITBren partaidetzarekin, Asier Altuna zuzendariak Karmele Urrestiren bizitza ekarri du Zinemaldiko Sail Ofizialera, Kirmen Uriberen eleberrian oinarrituta. Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy ditu antzezle lanean. Horiekin guztiekin hitz egin dugu.

Zinema Zinemaldia Donostia

