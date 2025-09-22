Asier Altuna: "'Karmele'rekin barruko istorio bat kontatu behar nuen"
EITBren partaidetzarekin, Asier Altuna zuzendariak Karmele Urrestiren bizitza ekarri du Zinemaldiko Sail Ofizialera, Kirmen Uriberen eleberrian oinarrituta. Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy ditu antzezle lanean. Horiekin guztiekin hitz egin dugu.
Albiste gehiago zinema
"'Los domingos'ek tolerantziaren hauskortasunaz hitz egiten du"
Alauda Ruiz de Azua eta Patricia López Arnaiz "Los domingos" EITBren parte-hartzea duen filmaren zuzendari eta aktorearekin hitz egin dugu, gaur Zinemaldiko Sail Ofizialean aurkeztu dutela eta. Ainara 17 urteko neskatoak klausurako mojen ordena batean sartzeko dituen dudei buruzkoa da filma.
Euskal zinemak gala handia ospatuko du, inoiz baino euskal ekoizpen gehien jaso dituen Zinemaldian
Sara Cozar eta Joseba Apaolaza aktoreek aurkeztuko dute Victoria Eugenia antzokian egingo den gala. Asier Altunak eta Telmo Esnalek Zinemira saria jasoko dute, eta Sara Fantovak EITBren Egile Berriak saria.
EITBk "Euskal Herria Hegan" dokumental saioa aurkeztu du Zinemaldian
EITBren Gala Donostiako Belodromoan egin da lehen aldiz, eta "Euskal Herrian Hegan" dokumental saioa aurrestreinatu da. "Gipuzkoa Hegan" lehen atalean, Gipuzkoako kostaldeko paisaiarik ikusgarrienak izan dira ikusgai pantaila luze-zabalean, Fernando Velazquezek konposatutako doinuek lagunduta.
“Los domingos”: jainkoaz, baina, batez ere, gizakiaz
Alauda Ruiz de Azuak idatzi eta zuzendu duen bigarren film luzea aurkeztu du Zinemaldiko Sail Ofizialean. “Los domingos” gure garaien erradiografia oso askoa da, 17 urteko neskato batek moja bizitzarekin duen liluraren gainean eraikia.
"Maite dut nire herrialdea, baina ez dut ezagutzen"
Angelina Jolie aktoreak Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioan parte hartu du, eta bertan Couture filma aurkeztu du.
"Karmele": Pantailan munduak sortzen
Zaloa Ziluaga zuzendari artistikoa eta Imanol Etxeberria setaren arduraduna Karmele filmean (Asier Altuna, 2025) 1936ko gerra eta gerraondoa irudikatzeko lanaren arduradunak izan dira. Filmean urrestitarren etxea denaren atarian, beraiekin hitz egin dugu, Euskal Herrian kostaldeko herri bat, Pariseko kaleak eta Venezuela irudikatzeko erronkaz eta beraien lanaz.
"Maspalomas", Angelina Jolieren "Couture" eta Olmo Omerzuren sorpresa, Mikel Zumetaren begiradapean
Zinemaldiko hirugarren egunean Sail Ofialeko lehian sartu diren hiru pelikulez gain, Karmele (Asier Altuna) ere aipatu du ORAIN atariko kritikariak.
Euriak ezin izan du Angelina Jolieren argia itzali
Aktore eta ekoizle estatubatuarrak euripean egin du Maria Cristina Hoteletik Kursaalera arteko bidea, baina tartetxoa hartu du jarraitzaileak agurtzeko. Alice Winocourren "Couture" pelikula aurkeztera etorri da Zinemaldira. Sail Ofizialean lehiatuko da.
Angelina Jolie Biarrizko aireportura heldu da
Aktore estatubatuarra 2025eko Zinemaldiko izar nagusietakoa da. Alice Winocour zuzendariaren "Couture" pelikula Sail Ofizialean aurkeztera etorri da Donostiara.