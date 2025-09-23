Zinemaldia
Dos películas argentinas interesantes en el ecuador del festival

18:00 - 20:00
Mikel Zumeta.
Euskaraz irakurri: "Belen" eta "Las Corrientes" filma argentinarren nondik norakoak aztertu ditu Mikel Zumetak
EITB

El crítico de ORAIN nos trae otras dos cintas de la Sección Oficial, ambas argentinas: "Belén", de Dolores Fonzi, y "Las corrientes", de Milagros Mumenthaler. Son historias de dos mujeres, pero que muestran dos realidades muy diferentes.

Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián Cine

