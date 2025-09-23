Zinemaldia
"Belen" eta "Las Corrientes" filma argentinarren nondik norakoak aztertu ditu Mikel Zumetak

18:00 - 20:00
Mikel Zumeta.
ORAINeko kritikariak Sail Ofizialeko beste bi zinta ekarri dizkigu, argentinarrak biak: "Belen" (Dolores Fonzi) eta "Las Corrientes" (Milagros Mumenthaler). Bi emakumeren istorioak dira, baina bi errealitate oso ezberdin erakusten dituztenak. Lehenengoari dagokionez, interesgarria izan arren, elementuak falta zaizkiola kritikatu du; bigarrenaren ildotik, harrera oso ona izan den arren, geruza eta mami askokoa dela uste du.

