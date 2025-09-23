Zinemaldia 2025
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"El galardón Zinemira premia a un grupo de trabajo que comenzó hace 20 años"

Duela 20 urte, hain justu, "Aupa Etxebeste!" elkarrekin egindako bere lehen filmaren estreinaldia izan zen Zinemaldian. Euren ibilbidearen hastapenak gogoratu ditugu, eta filme horrek euskal zinemagintzari egindako ekarpena.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Duela 20 urte sortu zen lantalde bati emango zaio Zinemira saria"
author image

Tais San José | EITB

Última actualización

Los directores Telmo Esnal y Asier Altuna reciben este martes el premio honorífico Zinemira en la Gala del Cine Vasco. El galardón honorífico coincide con el 20º aniversario del estreno en Zinemaldia de su primera película conjunta "Aupa Etxebeste!". Recordamos con ellos los inicios de su carrera y lo que la película significó para el cine vasco.

Cultura Cine Festival de Cine de San Sebastián Entrevistas a personajes culturales

Más noticias sobre cine

SAN SEBASTIÁN, 22/09/2025.- Cientos de cineastas, entre ellos directores y actores como Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Antonio de la Torre y Maribel Verdú, se han adherido a la manifestación en apoyo a Palestina y contra el "genocidio en Gaza" que tendrá lugar el miércoles en San Sebastián coincidiendo con el Festival de Cine. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El mundo del cine se suma a la manifestación del miércoles en San Sebastián contra el genocidio de Gaza

Más de 350 personas del mundo de la interpretación, como Antonio de la Torre, dirección, producción y otros sectores cinematográficos se han sumado a la manifestación convocada por la comunidad palestina el miércoles a las 18:30 en el Teatro Victoria Eugenia, coincidiendo con la proyección de "The Voice of Hind Rajab", la historia de una niña de 6 años asesinada por Israel en Gaza.
Cargar más