Zinemaldia 2025
"Duela 20 urte sortu zen lantalde bati emango zaio Zinemira saria"

Duela 20 urte, hain justu, "Aupa Etxebeste!" elkarrekin egindako bere lehen filmaren estreinaldia izan zen Zinemaldian. Euren ibilbidearen hastapenak gogoratu ditugu, eta filme horrek euskal zinemagintzari egindako ekarpena.
18:00 - 20:00
author image

Tais San José | EITB

Azken eguneratzea

Telmo Esnal eta Asier Altuna zuzendariek Zinemira ohorezko saria jasoko dute astearte honetan, Euskal Zinemaren Galan. Duela 20 urte eta Zinemaldian estreinatu zen, hain justu, elkarrekin egindako lehen filma: "Aupa Etxebeste!". Euren ibilbidearen hastapenak gogoratu ditugu, eta film horrek euskal zinemagintzari egindako ekarpena. 

SAN SEBASTIÁN, 22/09/2025.- Cientos de cineastas, entre ellos directores y actores como Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Antonio de la Torre y Maribel Verdú, se han adherido a la manifestación en apoyo a Palestina y contra el "genocidio en Gaza" que tendrá lugar el miércoles en San Sebastián coincidiendo con el Festival de Cine. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Zinemako profesionalek bat egin dute Gazako genozidioaren aurkako manifestazioarekin, Donostian

350etik gora aktorek (Itziar Atienza, kasu), zuzendarik, ekoizlek eta zinemagintzako hainbat langilek dei egin dute Israel Gazan egiten ari den genozidioaren kontrako manifestaziora joateko. Donostian egingo da, asteazkenean, eta 18:30ean abiatuko da, Victoria Eugenia antzokian, The Voice of Hind Rajab filmaren proiekzioa baliatuta. Israelek Gazan eraildako 6 urteko neskaren istorioa kontatzen du pelikulak.

