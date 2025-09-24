'La voz de Hind Rajab' sobrecoge al Zinemaldia en su primera proyección
La película 'La voz de Hind Rajab', dirigida por Kaouther Ben Hania, ha tenido su presentación este martes en el Festival de San Sebastián, dentro de la sección Perlak, en la primera de las cinco proyecciones previstas.
La película, que emplea el audio real de todas las llamadas de la niña Hind Rajab, arranca contando que el barrio Tel Al Hawa, de Gaza, fue objeto de una orden de evacuación por parte del ejército israelí el 29 de enero de 2024. Durante la película, se mezcla la ficción con los vídeos reales de los voluntarios que grabaron para subir a las redes sociales, con el objetivo de presionar a Israel.
Durante las horas que tratan de que se diese luz verde a la misión de rescate, los voluntarios centran sus esfuerzos en no perder la conexión con Hind Rajab, a quien le piden que les explique cómo está, con quién y qué ha pasado.
Hind Rajab suplica en repetidas ocasiones que vayan a buscarla, que está sola y que tiene miedo a la oscuridad. La menor explica que está escondida en un vehículo en el que iba con sus tíos y sus cuatro primos, todos ellos fallecidos, si bien al principio asegura que están "dormidos".
Después de 12 días, el ejército israelí abandonó la zona, y permitió rescatar a los heridos y fallecidos. Fue en ese momento, cuando se encontró fallecida a Hind entre los cuerpos de sus primos y tíos en un vehículo con 355 balas a su alrededor. La ambulancia que finalmente consiguió ir al rescate de la niña fue descubierta a 50 metros de distancia, con los dos conductores también muertos.
En la película aparece la madre de Hind Rajab, que ha dado el consentimiento para hacer esta película, recordando que su hija amaba el mar y que tenía ganas de que se acabase la guerra para "volver a la playa a jugar con la arena".
La cinta fue estrenada en pasado festival de Venecia, y entre sus productores están Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer y Alfonso Cuarón.
Después de la proyección de esta tarde, a las 18:30, está convocada una manifestación en apoyo al pueblo palestino, que saldrá de la plaza Okendo.
Mujeres del sector audiovisual alzan la voz contra las agresiones sexuales
Más de una veintena de mujeres del sector audiovisual han dado voz a casos reales de agresiones sexuales sufridas por mujeres del sector. Entre ellas, la Premio Donostia de este año Esther García. Denuncian que se dan en todas las áreas de la industria audiovisual.
Dos películas argentinas interesantes en el ecuador del festival
El crítico de ORAIN nos trae otras dos cintas de la Sección Oficial, ambas argentinas: "Belén", de Dolores Fonzi, y "Las corrientes", de Milagros Mumenthaler. Son historias de dos mujeres, pero que muestran dos realidades muy diferentes.
Reconocimiento al trabajo de Altuna y Esnal en la gran gala que sirve de homenaje a todo el cine vasco
Los directores de "Aupa Etxebeste" han recibido el premio Zinemira en la Gran Gala del Cine Vasco, que ha tenido momentos de reivindicación y emoción. La joven Sara Fantova se ha hecho con el premio EITB Egile Berriak.
Asier Altuna y Telmo Esnal, directores de "Aupa Etxebeste" hace 20 años, reciben el premio Zinemira de 2025
Los directores, que ampliaron el camino del euskera, han recibido un merecido reconocimiento en la Gala del Cine Vasco, dentro del Festival de Cine de San Sebastián. Iban Garate y Ramón Agirre, actores de aquella obra, han entregado el premio.
Sara Fantova, directora de "Jone, batzuetan", recibe el premio EITB Egile Berriak
En la Gala del Cine Vasco, EITB premia a autores con un largo y esperanzador camino por delante, y este año ha ido a parar a la directora bilbaína, con su primer trabajo. Fantova ha agradecido a todos los que le han dado "su confianza y su ayuda" en el camino.
Los mitos, arraigados también en el cine vasco, de la mano de ZETAK
La Gala del Cine Vasco ha empezado con sorpresa. Los joaldunak, el grupo de Pello Reparaz y Yune Nogeiras han traído al teatro Victoria Eugenia una pequeña parte del espectáculo Mitoaroa.
Gran Gala del Cine Vasco
Sigue la Gran Gala del Cine Vasco del Festival de Cine de San Sebastián, desde el teatro Victoria Eugenia. Los directores Asier Altuna y Telmo Esnal reciben el premio honorífico Zinemira, y Sara Fantova el premio EITB Egile Berriak.
"Me gustaría que la película generara curiosidad por esas comunidades que se crearon al margen de la sociedad"
La directora y artista Irati Gorostidi toma como punto de partida para su primer largometraje la comunidad Arco Iris, asentada en el valle de Ulzama (Navarra) durante la década de 1980. "Aro berria" se estrenará en el Festival de Cine de San Sebastián, dentro de la sección New Directors.
"El galardón Zinemira premia a un grupo de trabajo que comenzó hace 20 años"
Los directores Telmo Esnal y Asier Altuna reciben este martes el premio honorífico Zinemira en la Gala del Cine Vasco. El galardón honorífico coincide con el 20º aniversario del estreno en Zinemaldia de su primera película conjunta "Aupa Etxebeste!". Recordamos con ellos los inicios de su carrera y lo que la película significó para el cine vasco.