'La voz de Hind Rajab' sobrecoge al Zinemaldia en su primera proyección

La película dirigida por Kaouther Ben Hania ha emocionado al público. Relata la llamada real a la Media Luna Roja de una niña de seis años que se encuentra atrapada en un coche bajo el fuego en Gaza.
The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind)
Euskaraz irakurri: 'Hind Rajaben ahotsa' Zinemaldiaren lehen emanaldian
author image

EITB

Última actualización

La película 'La voz de Hind Rajab', dirigida por Kaouther Ben Hania, ha tenido su presentación este martes en el Festival de San Sebastián, dentro de la sección Perlak, en la primera de las cinco proyecciones previstas.

La película, que emplea el audio real de todas las llamadas de la niña Hind Rajab, arranca contando que el barrio Tel Al Hawa, de Gaza, fue objeto de una orden de evacuación por parte del ejército israelí el 29 de enero de 2024. Durante la película, se mezcla la ficción con los vídeos reales de los voluntarios que grabaron para subir a las redes sociales, con el objetivo de presionar a Israel.

Durante las horas que tratan de que se diese luz verde a la misión de rescate, los voluntarios centran sus esfuerzos en no perder la conexión con Hind Rajab, a quien le piden que les explique cómo está, con quién y qué ha pasado.

The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind)

Hind Rajab suplica en repetidas ocasiones que vayan a buscarla, que está sola y que tiene miedo a la oscuridad. La menor explica que está escondida en un vehículo en el que iba con sus tíos y sus cuatro primos, todos ellos fallecidos, si bien al principio asegura que están "dormidos".

Después de 12 días, el ejército israelí abandonó la zona, y permitió rescatar a los heridos y fallecidos. Fue en ese momento, cuando se encontró fallecida a Hind entre los cuerpos de sus primos y tíos en un vehículo con 355 balas a su alrededor. La ambulancia que finalmente consiguió ir al rescate de la niña fue descubierta a 50 metros de distancia, con los dos conductores también muertos.

En la película aparece la madre de Hind Rajab, que ha dado el consentimiento para hacer esta película, recordando que su hija amaba el mar y que tenía ganas de que se acabase la guerra para "volver a la playa a jugar con la arena".

La cinta fue estrenada en pasado festival de Venecia, y entre sus productores están Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer y Alfonso Cuarón. 

Después de la proyección de esta tarde, a las 18:30, está convocada una manifestación en apoyo al pueblo palestino, que saldrá de la plaza Okendo.

Festival de Cine de San Sebastián Palestina Cine

