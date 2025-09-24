'La voz de Hind Rajab' sobrecoge al Zinemaldia en su primera proyección

Hind Rajab suplica en repetidas ocasiones que vayan a buscarla, que está sola y que tiene miedo a la oscuridad. La menor explica que está escondida en un vehículo en el que iba con sus tíos y sus cuatro primos, todos ellos fallecidos, si bien al principio asegura que están "dormidos".

Después de 12 días, el ejército israelí abandonó la zona, y permitió rescatar a los heridos y fallecidos. Fue en ese momento, cuando se encontró fallecida a Hind entre los cuerpos de sus primos y tíos en un vehículo con 355 balas a su alrededor. La ambulancia que finalmente consiguió ir al rescate de la niña fue descubierta a 50 metros de distancia, con los dos conductores también muertos.



En la película aparece la madre de Hind Rajab, que ha dado el consentimiento para hacer esta película, recordando que su hija amaba el mar y que tenía ganas de que se acabase la guerra para "volver a la playa a jugar con la arena".

La cinta fue estrenada en pasado festival de Venecia, y entre sus productores están Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer y Alfonso Cuarón.

Después de la proyección de esta tarde, a las 18:30, está convocada una manifestación en apoyo al pueblo palestino, que saldrá de la plaza Okendo.