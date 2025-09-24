"The voice of Hind Rajab" filmak arnasa eutsika utzi du Zinemaldia
Kaouther Ben Haniak zuzendu duen filmak zinez hunkitu du publikoa. Gazako balen eta bonben artean auto baten barruan harrapatuta zegoen sei urteko neskato batek Ilargi Gorriari egin zion benetako deia da filmaren ardatza.
Bart, asteartearekin, The voice of Hind Rajab Kaouther Ben Haniak zuzendutako filma aurkeztu dute Donostiako Zinemaldian, Perlak sailaren barruan. Zinema jaialdian egingo dituzten bost proiekzioetako lehena izan da.
Hind Rajab neskatoak egin zuen deiaren benetako audioa erabiltzen duen filma Tel Al Hawan dago kokatuta, 2024ko urtarrilaren 29an Israelgo Armadak husteko agindu zuen auzoan. Filmean, fikzioa eta boluntarioek egun horretan grabatu zituzten bideoak tartekatzen dira.
Erreskate lanak egin ahal izateko baimenaren zain zeuden bitartean, boluntarioak Hind Rajabekiko harremana ez galtzen tematu ziren, telefono deia eten ez zedin, eta etengabe eskatu zioten nola zegoen, norekin zegoen eta zer gertatu zen azaltzeko.
Hind Rajabek bila joan dakizkion erregutzen du hainbat aldiz, bakarrik dagoela eta iluntasunaren beldur dela esaten du. Osaba-izebek eta lau lehengusu-lehengusinek lagunduta bera zeraman autoan harrapatuta dagoela azaltzen du, eta, denak hilda zeudela, ingurukoak “lo” daudela eransten du.
Hamabi egunera, Israelgo Armada inguru horretatik atera zen, eta boluntarioak zauritutakoen eta hildakoengana iritsi ahal izan ziren. Hinden gorpua bertan aurkitu zuten, senideen hilotzekin batera, inguruan 355 bala zulo zituen ibilgailuan. Neskatoaren bila joan zen anbulantzia ere inguruan zegoen, 50 metrora, eta barruan zihoazen bi pertsonak ere hilda zeuden.
Hind Rajaben ama agertzen da filmean, bere baimena duen lanean, eta alabak itsasoa maite zuela eta gerra bukatzeko gogoz zela, “orduan berriz hareatan jolastera itzultzeko”.
Veneziako jaialdian estreinatu zuten pelikula, eta ekoizleetako batzuk Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer eta Alfonso Cuarón dira.
Gaur arratsaldeko proiekzioaren ondoren, 18:30ean, Palestinaren aldeko manifestazioa egingo dute Donostian, Okendo plazatik abiatuta.
Zinemari buruzko albiste gehiago
Ikus-entzunezko sektoreko emakumeek ahotsa altxatu dute 'isiltasun harresia' salatzeko
Ikus-entzunezko sektoreko hogei emakumek baino gehiagok eman diete ahotsa sektoreko emakumeek jasandako sexu-erasoen benetako kasuei. Horien artean, aurtengo Donostia Saria, Esther García. Ikus-entzunezko industriaren arlo guztietan gertatzen direla salatu dute.
"Belen" eta "Las Corrientes" filma argentinarren nondik norakoak aztertu ditu Mikel Zumetak
ORAINeko kritikariak Sail Ofizialeko beste bi zinta ekarri dizkigu, argentinarrak biak: "Belen" (Dolores Fonzi) eta "Las Corrientes" (Milagros Mumenthaler). Bi emakumeren istorioak dira, baina bi errealitate oso ezberdin erakusten dituztenak. Lehenengoari dagokionez, interesgarria izan arren, elementuak falta zaizkiola kritikatu du; bigarrenaren ildotik, harrera oso ona izan den arren, geruza eta mami askokoa dela uste du.
Altuna eta Esnalen lanari aitortza, euskal zinema osoa omendu duen gala handian
“Aupa Etxebeste” pelikulako zuzendariek Zinemira saria jaso dute aldarrikapena eta hunkitzeko momentuak izan dituen Euskal Zinemaren Gala Handian. EITB Egile Berriak saria Sara Fantovas zinegilearentzat izan da.
Duela 20 urte "Aupa Etxebeste!" zuzendu zuten Asier Altunak eta Telmo Esnalek jaso dute 2025eko Zinemira saria
Euskarari bidea zabaldu zioten zuzendariek merezitako omenaldia jaso dute Euskal Zinemaren Galan, Donostiako Zinemaldiaren barruan. Pelikula horretako Iban Garate eta Ramon Agirre aktoreek eman diete saria.
Sara Fantova "Jone, batzuetan" pelikulako zuzendariak eskuratu du EITB Egile Berriak saria
Aurretik bide luzea duten egileak saritzen ditu EITBk urteko Euskal Zinemaren Galan, eta aurten bere lehen lana zine aretoetara ekarri duen zinegile bilbotarrarentzat izan da. "Konfiantza eta laguntza" emandako guztiei eskertu die.
Mitoak euskal zineman ere errotuta, ZETAKen esku
Sorpresa handia izan da Euskal Zinemaren Gala Handiaren hasiera. Joaldunek, Pello Reparazek eta Yune Nogeirasek Mitoaroa ikuskizunaren zatitxo bat ekarri dute Victoria Eugenia antzokira.
Euskal Zinemaren Gala Handia
Ikus ezazu Donostiako Zinemaldiko Euskal Zinemaren Gala Handia. Victoria Eugeniako gaualdian, Asier Altuna eta Telmo Esnal zuzendariek Zinemira ohorezko saria jasoko dute, eta Sara Fantovak, EITB Egile Berriak saria.
"Duela 20 urte sortu zen lantalde bati emango zaio Zinemira saria"
Telmo Esnal eta Asier Altuna zuzendariek Zinemira ohorezko saria jasoko dute astearte honetan, Euskal Zinemaren Galan. Duela 20 urte eta Zinemaldian estreinatu zen, hain justu, elkarrekin egindako lehen filma: "Aupa Etxebeste!". Euren ibilbidearen hastapenak gogoratu ditugu, eta film horrek euskal zinemagintzari egindako ekarpena.
"Gizartetik kanpoko komunitate horiek nigan eragindako kuriositatea zabaltzea gustatuko litzaidake"
1980ko hamarkadan Ultzamako bailaran (Nafarroa) finkatutako Arco Iris komunitatea du hizpide Irati Gorostidi zinemagileak bere lehen filme luzean. Aro berria 2025eko Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean izango da.