"The voice of Hind Rajab" filmak arnasa eutsika utzi du Zinemaldia

Kaouther Ben Haniak zuzendu duen filmak zinez hunkitu du publikoa. Gazako balen eta bonben artean auto baten barruan harrapatuta zegoen sei urteko neskato batek Ilargi Gorriari egin zion benetako deia da filmaren ardatza. 

The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind)
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bart, asteartearekin, The voice of Hind Rajab Kaouther Ben Haniak zuzendutako filma aurkeztu dute Donostiako Zinemaldian, Perlak sailaren barruan. Zinema jaialdian egingo dituzten bost proiekzioetako lehena izan da.

Hind Rajab neskatoak egin zuen deiaren benetako audioa erabiltzen duen filma Tel Al Hawan dago kokatuta, 2024ko urtarrilaren 29an Israelgo Armadak husteko agindu zuen auzoan. Filmean, fikzioa eta boluntarioek egun horretan grabatu zituzten bideoak tartekatzen dira.

Erreskate lanak egin ahal izateko baimenaren zain zeuden bitartean, boluntarioak Hind Rajabekiko harremana ez galtzen tematu ziren, telefono deia eten ez zedin, eta etengabe eskatu zioten nola zegoen, norekin zegoen eta zer gertatu zen azaltzeko.

 

The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind)

Hind Rajabek bila joan dakizkion erregutzen du hainbat aldiz, bakarrik dagoela eta iluntasunaren beldur dela esaten du. Osaba-izebek eta lau lehengusu-lehengusinek lagunduta bera zeraman autoan harrapatuta dagoela azaltzen du, eta, denak hilda zeudela, ingurukoak “lo” daudela eransten du.

Hamabi egunera, Israelgo Armada inguru horretatik atera zen, eta boluntarioak zauritutakoen eta hildakoengana iritsi ahal izan ziren. Hinden gorpua bertan aurkitu zuten, senideen hilotzekin batera, inguruan 355 bala zulo zituen ibilgailuan. Neskatoaren bila joan zen anbulantzia ere inguruan zegoen, 50 metrora, eta barruan zihoazen bi pertsonak ere hilda zeuden.  

Hind Rajaben ama agertzen da filmean, bere baimena duen lanean, eta alabak itsasoa maite zuela eta gerra bukatzeko gogoz zela, “orduan berriz hareatan jolastera itzultzeko”.

Veneziako jaialdian estreinatu zuten pelikula, eta ekoizleetako batzuk Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer eta Alfonso Cuarón dira.

Gaur arratsaldeko proiekzioaren ondoren, 18:30ean, Palestinaren aldeko manifestazioa egingo dute Donostian, Okendo plazatik abiatuta. 

Duela  min.

