Zinemaldia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Mujeres del sector audiovisual alzan la voz contra las agresiones sexuales

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikus-entzunezko sektoreko emakumeek ahotsa altxatu dute 'isiltasun harresia' salatzeko

Última actualización

Más de una veintena de mujeres del sector audiovisual han dado voz a casos reales de agresiones sexuales sufridas por mujeres del sector. Entre ellas, la Premio Donostia de este año Esther García. Denuncian que se dan en todas las áreas de la industria audiovisual.

Cine Abusos sexuales Festival de Cine de San Sebastián

Más noticias sobre cine

Cargar más