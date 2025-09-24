Zinemaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ikus-entzunezko sektoreko emakumeek ahotsa altxatu dute 'isiltasun harresia' salatzeko

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ikus-entzunezko sektoreko hogei emakumek baino gehiagok eman diete ahotsa sektoreko emakumeek jasandako sexu-erasoen benetako kasuei. Horien artean, aurtengo Donostia Saria, Esther García. Ikus-entzunezko industriaren arlo guztietan gertatzen direla salatu dute.

Zinema Sexu erasoak Zinemaldia

Zinemari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Belen" eta "Las Corrientes" filma argentinarren nondik norakoak aztertu ditu Mikel Zumetak

ORAINeko kritikariak Sail Ofizialeko beste bi zinta ekarri dizkigu, argentinarrak biak: "Belen" (Dolores Fonzi) eta "Las Corrientes" (Milagros Mumenthaler). Bi emakumeren istorioak dira, baina bi errealitate oso ezberdin erakusten dituztenak. Lehenengoari dagokionez, interesgarria izan arren, elementuak falta zaizkiola kritikatu du; bigarrenaren ildotik, harrera oso ona izan den arren, geruza eta mami askokoa dela uste du.
Gehiago kargatu