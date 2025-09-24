Zinemaldia
Ramón Barea recibe el premio Gure Zinema

Ramon Barea aktore, zuzendari eta antzerkigileak Gure Zinema saria jaso du Donostiako Zinemaldian.
Euskaraz irakurri: Ramon Bareak Gure Zinema saria jaso du

El Premio Gure Zinema reconoce en su tercera edición la trayectoria de Ramón Barea, actor, director de cine, dramaturgo y director de teatro. 

El bilbaíno ha recibido emocionado el galardón en el Kursaal, en pleno Zinemaldia. 

