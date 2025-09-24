Zinemaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ramon Bareak Gure Zinema saria jaso du

Ramon Barea aktore, zuzendari eta antzerkigileak Gure Zinema saria jaso du Donostiako Zinemaldian.
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Gure Zinema sariak Ramón Barea aktore, zinema zuzendari, antzerkigile eta antzerki zuzendariaren ibilbidea goraipatu du hirugarren edizioan. 

Bilbotarrak hunkituta jaso du saria Kursaalen, Zinemaldian. 

Zinemaldia Zinema

Zinemari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Belen" eta "Las Corrientes" filma argentinarren nondik norakoak aztertu ditu Mikel Zumetak

ORAINeko kritikariak Sail Ofizialeko beste bi zinta ekarri dizkigu, argentinarrak biak: "Belen" (Dolores Fonzi) eta "Las Corrientes" (Milagros Mumenthaler). Bi emakumeren istorioak dira, baina bi errealitate oso ezberdin erakusten dituztenak. Lehenengoari dagokionez, interesgarria izan arren, elementuak falta zaizkiola kritikatu du; bigarrenaren ildotik, harrera oso ona izan den arren, geruza eta mami askokoa dela uste du.
Gehiago kargatu