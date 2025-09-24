Zinemaldia
Rebordinos hace balance del cine vasco y el festival: "Nunca hemos tenido una cinematografía tan potente"

Director del Festival de San Sebastián / Zinemaldiko zuzendaria
José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián.
Euskaraz irakurri: Bideoa: Rebordinosek euskal zinemaren eta jaialdiaren balantzea egin du: "Inoiz ez dugu hain zinematografia ona izan"

José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián celebra que la buena salud del cine vasco "no es flor de un día", y está garantizada la presencia vasca en el cine mundial durante los próximos años. Desavela que cada vez más público acude al festival y da alguna pista sobre la película sorpresa.

