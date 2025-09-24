Zinemaldia
Rebordinosek euskal zinemaren eta jaialdiaren balantzea egin du: "Inoiz ez dugu hain zinematografia ona izan"

Director del Festival de San Sebastián / Zinemaldiko zuzendaria
18:00 - 20:00
José Luis Rebordinos, Donostia Zinemaldiko zuzendaria.

Azken eguneratzea

Jose Luis Rebordinos Donostia Zinemaldiko zuzendaria pozik dago euskal zinemaren osasun onagatik, ez baita egun bateko kontua, eta azpimarratu du bermatuta dagoela datozen urteetan euskal ikus-entzunezkoak munduko zineman presentzia izango duela.

Zinema Zinemaldia Donostia

"Belen" eta "Las Corrientes" filma argentinarren nondik norakoak aztertu ditu Mikel Zumetak

ORAINeko kritikariak Sail Ofizialeko beste bi zinta ekarri dizkigu, argentinarrak biak: "Belen" (Dolores Fonzi) eta "Las Corrientes" (Milagros Mumenthaler). Bi emakumeren istorioak dira, baina bi errealitate oso ezberdin erakusten dituztenak. Lehenengoari dagokionez, interesgarria izan arren, elementuak falta zaizkiola kritikatu du; bigarrenaren ildotik, harrera oso ona izan den arren, geruza eta mami askokoa dela uste du.
