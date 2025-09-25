"Frankenstein", película sorpresa del Zinemaldia
La película dirigida por Guillermo del Toro se proyectará el viernes en el Teatro Principal y el Victoria Eugenia, y el sábado en la pantalla gigante del Velódromo. La historia del doctor está protagonizada por Oscar Isaac, el actor australiano de origen vasco Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth.
La película sorpresa de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián será Frankenstein, la nueva versión del clásico de Mary Shelley dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, el actor australiano de origen vasco Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth. El filme se proyectará mañana, viernes, en el Teatro Principal a las 21:45 y en el Victoria Eugenia a las 22:30, mientras que el Velódromo acogerá el sábado a las 18:00 horas un tercer pase en su pantalla gigante.
La película, que se estrenó en el pasado festival de Venecia, narra la historia del doctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que da vida a una criatura en un experimento monstruoso que finalmente conduce a la perdición tanto al creador como a su trágica creación.
Desde su debut con Cronos (Zabaltegi, 1994), Del Toro ha dirigido y producido numerosas películas como El espinazo del diablo (2001), El laberinto del fauno (2006), Mimic (1997), Hellboy (2004), Pacific Rim (2013), Crimson Peak (2015) y La forma del agua (2017), que obtuvo trece nominaciones y cuatro premios Óscar, entre ellos el de mejor película y mejor director.
El Festival de Cine de San Sebastián recuperó en 2019 la tradición de programar una película sorpresa y desde entonces ha elegido las siguientes: Joker (Todd Phillips, 2019), Sportin' Life (Abel Ferrara, 2020), Spencer (Pablo Larraín, 2021), Blonde (Andrew Dominik, 2022), The Killer (David Fincher, 2023) y Joker: Folie à Deux (Todd Phillips).
