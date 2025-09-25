“Frankenstein” izango da Zinemaldiaren film sorpresa
Donostia Zinemaldiaren 73. edizioko film sorpresa Frankenstein izango da, Mary Shelleyren klasikoaren bertsio berria. Guillermo del Toro zinemagile mexikarrak zuzendu du, eta Oscar Isaac, Jacob Elordi euskal jatorriko aktore australiarra, Christoph Waltz eta Mia Goth ditu protagonista. Bihar (ostirala) proiektatuko dute Antzoki Zaharrean, 21:45ean, eta Victoria Eugenia antzokian, 22:30ean; larunbatean, Belodromoko pantaila erraldoian ikusi ahalko da, 18:00etan.
Frankenstein doktorearen historia kontatzen du Veneziako zinema jaialdian esterinatu zen filmak: zientzialari bikain baina egozentriko horrek izaki bat sortuko du esperimentu izugarri batean, eta, azkenean, hondamendia ekarriko die bai sortzaileari eta bai zorigaiztoko sorkuntzari.
Cronos (Zabaltegi, 1994) filmarekin debuta egin zuenetik, film txalotu ugari zuzendu eta ekoitzi ditu Del Torok, hala nola El espinazo del diablo (2001), El laberinto del fauno (2006), Mimic (1997), Hellboy (2004), Pacific Rim (2013), Crimson Peak (2015) eta The Shape of Water (2017). Azken horrek Oscar sarietarako hamahiru izendapen lortu zituen eta lau Oscar sari irabazi, tartean, film onenarena eta zuzendari onenarena.
Donostiako Zinemaldiak 2019an berreskuratu zuen film sorpresa bat programatzeko tradizioa eta, harrezkero, film hauek eman ditu: Joker (Todd Phillips, 2019), Sportin’ Life (Abel Ferrara, 2020), Spencer (Pablo Larraín, 2021), Blonde (Andrew Dominik, 2022), The Killer (David Fincher, 2023) eta Joker: Folie à Deux (Todd Phillips, 2024).
Milaka jarraitzaileren aurrean estreinatu da "Go!azen" telesailaren 12. denboraldia Zinemaldian
Arrakastaz ekin dio EITBko telesailak denboraldi berriarako ibilbideari. Zinemaldiaren barruan, Anoetako belodromoan egin da lehen aurrestreinaldia. Aurten, gainera, bigarren pase bat ere izango da hurrengo ostiralean.
Jendetza batu da Donostian Palestinaren alde, zinema munduak bultzatutako manifestazioan
Euskal Herriko komunitate palestinarrak deituta eta zinemako profesionalek babestuta, milaka herritarrek manifestazioa egin dute Donostian, Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatzeko. Bertan izan da "The Voice of Hind Rajab" pelikulako lantaldea.
Victoria Eugenia Antzokiak txalo artean hartu ditu "The Voice of Hind Rajab" filmeko protagonistak, Gazako genozidioaren aurkako manifestazioaren atarian
"The Voice of Hind Rajab" filma proiektatu dute Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, eta bertaratutakoek zazpi minutuko txalo zaparrada eskaini diete haren protagonistei, Palestinaren aldeko adierazpenen artean. Filmak sei urteko neskato baten istorioa kontatzen du. Neskato horrek laguntza eskatu zuen, Israelgo armadak erasotako ibilgailu batean harrapatuta geratu ondoren. Motaz Malhees eta Saja Kilani aktoreak, hunkituta, kalera atera dira, Gazako genozidioaren aurkako manifestazioa hastear zegoela, eta eskainitako elkartasun keinuak eskertu dituzte.
Zinemaren mundua, bat eginda, Donostian Gazako genozidioaren kontra
Zinemako profesionalek eta herritarrek The Voice of Hind Rajab filmaren proiekzioa aprobetxatu dute, eta Victoria Eugenia antzokitik abiatu dira Palestinaren aldeko manifestazioan. Pelikulako protagonistek eraman dute pankarta, 'Genozidioa STOP. Free Palestine' lelopean.
Colin Farrell denbora laburrez izan da jarraitzaileekin Donostiara iritsitakoan
Aktore irlandarrak Sail Ofizialeko pelikula batekin heldu da Zinemaldira: Edward Bergerrek zuzendutako Ballad of a Small Player.
"The Voice of Hind Rajab" filmeko aktoreak, hunkituta eta eskertuta Donostiako gizartearen erantzunarekin
Motaz Malheesek eta Saja Kilanik, Gazako neskatoari buruzko pelikulako protagonistek, Palestinako genozidioaren kontrako manifestazioan parte hartuko dute, proiekzioaren ostean.
Rebordinosek euskal zinemaren eta jaialdiaren balantzea egin du: "Inoiz ez dugu hain zinematografia ona izan"
Jose Luis Rebordinos Donostiako Zinemaldiaren zuzendaria pozik dago euskal zinemaren sasoi onagatik, ez baita egun bateko kontua, eta azpimarratu du bermatuta dagoela hurrengo urteetan euskal ikus-entzunezkoak munduko zineman presentzia izango duela.
Nondik dator “Maspalomas” filma?
Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga zuzendariek Donostiako Zinemaldiko publikoa aho bete hortz utzi duen filmaz hitz egin digute. Irailaren 26an iritsiko da zinema aretoetara Moriarti hirukotearen azken filma.
Ramon Bareak Gure Zinema saria jaso du
Gure Zinema sariak Ramón Barea aktore, zinema zuzendari, antzerkigile eta antzerki zuzendariaren ibilbidea goraipatu du hirugarren edizioan. Bilbotarrak hunkituta jaso du saria Kursaalen, Zinemaldian.