Zinemaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

“Frankenstein” izango da Zinemaldiaren film sorpresa

Antzoki Zaharrean eta Victoria Eugenia antzokian proiektatuko da bihar Guillermo del Torok zuzendutako filma eta, larunbatean, hirugarrenez, Belodromoko pantaila erraldoian. Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz eta Mia Goth dira protagonistak.
Oscar Isaac "Frankenstein" Zinemaldiko film sorpresan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Donostia Zinemaldiaren 73. edizioko film sorpresa Frankenstein izango da, Mary Shelleyren klasikoaren bertsio berria. Guillermo del Toro zinemagile mexikarrak zuzendu du, eta Oscar Isaac, Jacob Elordi euskal jatorriko aktore australiarra, Christoph Waltz eta Mia Goth ditu protagonista. Bihar (ostirala) proiektatuko dute Antzoki Zaharrean, 21:45ean, eta Victoria Eugenia antzokian, 22:30ean; larunbatean, Belodromoko pantaila erraldoian ikusi ahalko da, 18:00etan.

Frankenstein doktorearen historia kontatzen du Veneziako zinema jaialdian esterinatu zen filmak: zientzialari bikain baina egozentriko horrek izaki bat sortuko du esperimentu izugarri batean, eta, azkenean, hondamendia ekarriko die bai sortzaileari eta bai zorigaiztoko sorkuntzari.

Cronos (Zabaltegi, 1994) filmarekin debuta egin zuenetik, film txalotu ugari zuzendu eta ekoitzi ditu Del Torok, hala nola El espinazo del diablo (2001), El laberinto del fauno (2006), Mimic (1997), Hellboy (2004), Pacific Rim (2013), Crimson Peak (2015) eta The Shape of Water (2017). Azken horrek Oscar sarietarako hamahiru izendapen lortu zituen eta lau Oscar sari irabazi, tartean, film onenarena eta zuzendari onenarena.

Donostiako Zinemaldiak 2019an berreskuratu zuen film sorpresa bat programatzeko tradizioa eta, harrezkero, film hauek eman ditu: Joker (Todd Phillips, 2019), Sportin’ Life (Abel Ferrara, 2020), Spencer (Pablo Larraín, 2021), Blonde (Andrew Dominik, 2022), The Killer (David Fincher, 2023) eta Joker: Folie à Deux (Todd Phillips, 2024).

Zinemaldia Zinema

Albiste gehiago zinema

SAN SEBASTIÁN, 24/09/2025.- El director y la actriz palestinos Motaz Malhees (c-i) y Saja Kilani (c-d), este miércoles durante la concentración propalestina en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.- EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Victoria Eugenia Antzokiak txalo artean hartu ditu "The Voice of Hind Rajab" filmeko protagonistak, Gazako genozidioaren aurkako manifestazioaren atarian

"The Voice of Hind Rajab" filma proiektatu dute Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, eta bertaratutakoek zazpi minutuko txalo zaparrada eskaini diete haren protagonistei, Palestinaren aldeko adierazpenen artean. Filmak sei urteko neskato baten istorioa kontatzen du. Neskato horrek laguntza eskatu zuen, Israelgo armadak erasotako ibilgailu batean harrapatuta geratu ondoren. Motaz Malhees eta Saja Kilani aktoreak, hunkituta, kalera atera dira, Gazako genozidioaren aurkako manifestazioa hastear zegoela, eta eskainitako elkartasun keinuak eskertu dituzte.

Gehiago kargatu