El personaje de Colin Farrell tiene un problema con el juego en "Ballad of a Small Player"

SAN SEBASTIÁN, 25/09/2025.- El director y productor Edward Berger (d) y el actor Colin Farrell posan este jueves en la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde presentan la película 'Ballad of a small player', que compite en la sección oficial del certamen. EFE/ Javier Etxezarreta
Colin Farrell y Edward Berger. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: "Ballad of a Small Player" filmean, Colin Farrellen pertsonaiak menpekotasun arazoa du jokoarekin

El director Edward Berger, que en 2024 trajo al Zinemaldia la película "Cónclave" y se fue de vacío, repite este año en la Sección Oficial.

Patxi Bisquert: "Es una pena que Pello Mari Otaño habite el agujero del olvido"

El actor, director y productor zizurkildarra ha realizado una película biográfica sobre el bertsolari y escritor Pello Mari Otaño. Joseba Usabiaga interpreta al poeta que viajó entre Argentina y Euskal Herria, y el estreno internacional de la película se celebrará hoy, a las 19:00 horas, en el Festival de Cine de San Sebastián.  El periodista Joseba Elorza ha entrevistado a Bisquert en "Egun on".  Entrevista en euskera. 

SAN SEBASTIÁN, 24/09/2025.- El director y la actriz palestinos Motaz Malhees (c-i) y Saja Kilani (c-d), este miércoles durante la concentración propalestina en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.- EFE/ Javier Etxezarreta
El Teatro Victoria Eugenia recibe entre aplausos a los protagonistas de "The Voice of Hind Rajab", a las puertas de la manifestación contra el genocidio en Gaza

La proyección de "The Voice of Hind Rajab" en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián ha sido recibida con una ovación de siete minutos y fuertes muestras de apoyo a Palestina. La película narra la historia de una niña de seis años que pidió ayuda tras quedar atrapada en un vehículo atacado por el ejército israelí. Los actores Motaz Malhees y Saja Kilani, visiblemente emocionados, han salido a la calle, donde les esperaba el inicio de la manifestación contra el genocidio en Gaza, y han agradecido las muestras de apoyo. 

