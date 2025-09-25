Zinemaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Ballad of a Small Player" filmean, Colin Farrellen pertsonaiak menpekotasun arazoa du jokoarekin

SAN SEBASTIÁN, 25/09/2025.- El director y productor Edward Berger (d) y el actor Colin Farrell posan este jueves en la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde presentan la película 'Ballad of a small player', que compite en la sección oficial del certamen. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Colin Farrell eta Edward Berger. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Edward Berger zuzendariak Conclave pelikula ekarri zuen Zinemaldira 2024an, ez zuen saririk irabazi; aurten, Sail Ofizialean errepikatu du.

Zinema Zinemaldia Donostia

Albiste gehiago zinema

SAN SEBASTIÁN, 24/09/2025.- El director y la actriz palestinos Motaz Malhees (c-i) y Saja Kilani (c-d), este miércoles durante la concentración propalestina en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.- EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Victoria Eugenia Antzokiak txalo artean hartu ditu "The Voice of Hind Rajab" filmeko protagonistak, Gazako genozidioaren aurkako manifestazioaren atarian

"The Voice of Hind Rajab" filma proiektatu dute Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, eta bertaratutakoek zazpi minutuko txalo zaparrada eskaini diete haren protagonistei, Palestinaren aldeko adierazpenen artean. Filmak sei urteko neskato baten istorioa kontatzen du. Neskato horrek laguntza eskatu zuen, Israelgo armadak erasotako ibilgailu batean harrapatuta geratu ondoren. Motaz Malhees eta Saja Kilani aktoreak, hunkituta, kalera atera dira, Gazako genozidioaren aurkako manifestazioa hastear zegoela, eta eskainitako elkartasun keinuak eskertu dituzte.

Gehiago kargatu