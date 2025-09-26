Festival de San Sebastián
Jennifer Lawrence irradia una gran sonrisa en San Sebastián, antes de recibir el premio Donostia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jennifer Lawrence irribarretsu iritsi da Donostiara, Zinemaldiko Donostia Saria jasotzeko prest
author image

EITB

Última actualización

La joven actriz, considerada una de las intérpretes más influyentes, recibirá este viernes el premio Donostia del Festival de San Sebastián 2025. Lawrence ha saludado con una gran sonrisa a los seguidores que se han acercado a verla en persona.

Cine Festival de Cine de San Sebastián Comunidad Autonóma Vasca

