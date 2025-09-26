'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, gana el Premio Sebastiane que otorga Gehitu
La película Maspalomas, dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, se ha alzado con el Premio Sebastiane que cada año otorga Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, dentro del Festival de Cine San Sebastián.
El objetivo de este galardón, que cumple su vigésimo sexta edición, es premiar la película de cualquiera de las secciones del certamen que mejor refleje los valores o realidades de las personas LGBTIQA+.
Maspalomas también compite en la Sección Oficial del Zinemaldia y cuenta la historia de Vicente, un hombre de 76 años que, tras romper con su pareja, lleva en Maspalomas la vida que siempre ha deseado. Sin embargo, un accidente inesperado lo obliga a regresar a Donostia y a reencontrarse con su hija, a la que abandonó hace años. Instalado en una residencia, se ve empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta.
El jurado de esta 26ª edición del Premio Sebastiane ha considerado que la película "obliga a mirar a los ojos a una generación condenada a la invisibilidad" y nos recuerda que "todos practicamos y somos sexo, pero no se nos puede reducir a nuestra sexualidad". En su fallo también afirman que el filme pone de manifiesto que "mantener los silencios no solo daña al que calla, sino a todos".
La entrega del Premio Sebastiane ha tenido lugar este viernes en el Bidassoa Taproom del donostiarra barrio de Gros. Los directores de 'Maspalomas' y el actor principal José Ramón Soroiz han recibido el galardón de manos de los miembros del jurado Samantha Hudson y Jorge Muriel.
Gehitu también otorga el Premio Sebastiane Latino, que este año ha recaído en la película La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes.
Más noticias sobre cine
¿Qué le ha parecido al público la nueva serie ‘Zeru ahoak’?
Potente, tensa, buena… son algunos de los adjetivos que han utilizado las personas que han salido del estreno de la serie del cineasta Koldo Almandoz, proyectada este viernes en el Zinemaldia, en su Sección Oficial.
Jennifer Lawrence, Premio Donostia: "Quizás todos estemos más conectados de lo que parece"
La actriz estadounidense, la más joven premiada con el galardón honorífico del Festival de San Sebastián, se ha mostrado muy hornada de recibir un premio que también tienen Meryl Streep, Pedro Almodóvar y Lauren Bacall, que le han inspirado "personalmente". Este ha sido su discurso, en inglés, tras recibir la farola de manos de J. A. Bayona, director y presidente del Jurado Oficial.
Lawrence: "Están atacando la libertad de expresión en EEUU"
Jennifer Lawrence (Premio Donostia de esta edición), preguntada por la situación en su país, ha destacado que todos merecemos "empatía y libertad", y ha aplaudido a festivales como el de San Sebastián.
"'Zeru ahoak' es más compleja que 'Hondar ahoak'"
El cineasta Koldo Almandoz ha presentado hoy en el Zinemaldia la serie "Zeru ahoak", proyectada en su Sección Oficial. Se estrena el domingo en ETB1 y en la plataforma PRIMERAN, a las 22:00 horas.
Jennifer Lawrence irradia una gran sonrisa en San Sebastián, antes de recibir el premio Donostia
La joven actriz, considerada una de las intérpretes más influyentes, recibirá este viernes el premio Donostia del Festival de San Sebastián 2025. Lawrence ha saludado con una gran sonrisa a los seguidores que se han acercado a verla en persona.
"Ballad of a Small Player" e "Historias del buen valle", las últimas de la Sección Oficial
La ficción de Edward Berger y el documental de José Luis Guerin son las últimas películas presentadas en competición en el Zinemaldia, y son las últimas que analiza el crítico Mikel Zumeta.
La trágica historia de la niña gazatí Hind Rajab recibe el premio Agenda 2030
El Gobierno Vasco premia a la película que mejor refleja los valores de sostenibilidad, diversidad y solidaridad. Los actores de "The Voice of Hind Rajab" han pedido que la voz del público de Euskal Herria se vuelva un eco de la de los niños palestinos
El personaje de Colin Farrell tiene un problema con el juego en "Ballad of a Small Player"
El director Edward Berger, que en 2024 trajo al Zinemaldia la película "Cónclave" y se fue de vacío, repite este año en la Sección Oficial.
Patxi Bisquert: "Es una pena que Pello Mari Otaño habite el agujero del olvido"
El actor, director y productor zizurkildarra ha realizado una película biográfica sobre el bertsolari y escritor Pello Mari Otaño. Joseba Usabiaga interpreta al poeta que viajó entre Argentina y Euskal Herria, y el estreno internacional de la película se celebrará hoy, a las 19:00 horas, en el Festival de Cine de San Sebastián. El periodista Joseba Elorza ha entrevistado a Bisquert en "Egun on". Entrevista en euskera.