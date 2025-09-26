ZINEMALDIA
'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, gana el Premio Sebastiane que otorga Gehitu

El jurado de este premio ha considerado que la película "obliga a mirar a los ojos a una generación condenada a la invisibilidad"
Jose Ramon Soroiz "Maspalomas" filmaren irudi batean
Fotograma de 'Maspalomas'
Euskaraz irakurri: Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregiren 'Maspalomas' filmak jaso du Gehituk emandako Sebastiane Saria
Agencias | EITB

La película Maspalomas, dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, se ha alzado con el Premio Sebastiane que cada año otorga Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, dentro del Festival de Cine San Sebastián.
   
El objetivo de este galardón, que cumple su vigésimo sexta edición, es premiar la película de cualquiera de las secciones del certamen que mejor refleje los valores o realidades de las personas LGBTIQA+.

Maspalomas también compite en la Sección Oficial del Zinemaldia y cuenta la historia de Vicente, un hombre de 76 años que, tras romper con su pareja, lleva en Maspalomas la vida que siempre ha deseado. Sin embargo, un accidente inesperado lo obliga a regresar a Donostia y a reencontrarse con su hija, a la que abandonó hace años. Instalado en una residencia, se ve empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta.

El jurado de esta 26ª edición del Premio Sebastiane ha considerado que la película "obliga a mirar a los ojos a una generación condenada a la invisibilidad" y nos recuerda que "todos practicamos y somos sexo, pero no se nos puede reducir a nuestra sexualidad". En su fallo también afirman que el filme pone de manifiesto que "mantener los silencios no solo daña al que calla, sino a todos".

La entrega del Premio Sebastiane ha tenido lugar este viernes en el Bidassoa Taproom del donostiarra barrio de Gros. Los directores de 'Maspalomas' y el actor principal José Ramón Soroiz han recibido el galardón de manos de los miembros del jurado Samantha Hudson y Jorge Muriel.
   
Gehitu también otorga el Premio Sebastiane Latino, que este año ha recaído en la película La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes.

