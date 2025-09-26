ZINEMALDIA
Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregiren 'Maspalomas' filmak jaso du Gehituk emandako Sebastiane Saria

Epaimahaiaren ustez, filmak "ikusezintasunera kondenatuta egon den belaunaldi bai begietara begiratzera behartzen du"

Jose Ramon Soroiz "Maspalomas" filmaren irudi batean
'Masusomen' fotograma
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Mari Goenagak eta Aitor Arregik zuzendutako Maspalomas filmak irabazi du Gehitu Euskal Herriko gay, lesbiana, transexual eta bisexualen elkarteak Donostia Zinemaldiaren barruan urtero ematen duen Sebastiane saria.

LGBTIQA+ pertsonen balioak edo errealitateak hobekien islatzen dituen edozein saileko filma saritzea du helburu eta 26 urte dira banatzen dela. Maspalomas Zinemaldiko Sail Ofizialean ere ari lehiatzen da. 

Vicenteren istorioa kontatzen du pelikulak. 76 urteko gizon hau Maspalomasen bizi da, bikotekidearekin hautsi ondoren eta beti nahi izan duen bizitza egiten du han. Ustekabeko istripu baten ondorioz, Donostiara itzuliko da, alaba bizi den hirira eta, adinekoen egoitzan bizitzen jartzen denean, armairu barrura itzuli beharko du.

Sebastiane Sariaren edizio honetako epaimahaiaren ustez, filmak "ikusezintasunera kondenatuta egon den belaunaldi bati begietara begiratzera behartzen du", eta gogorarazten digu "denok praktikatzen dugula eta sexua garela, baina ezin gaitezkeela gure sexualitatera murriztu". 

Halaber, adierazi dute filmak agerian uzten duela "isiluneei eusteak, isiltzen denari ez ezik, guztiei egiten diela kalte".

Sebastiane Saria ostiralean banatu da Donostiako Gros auzoko Bidassoa Taproom aretoan. Filmeko zuzendariek eta Jose Ramon Soroiz aktore nagusiak jaso dute Samantha Hudson eta Jorge Muriel epaimahaikideen eskutik.
   
Sebastiane Latino saria ere ematen du Gehituk. Aurten Diego Cespedesen La misteriosa mirada del flamenco filmari egokitu zaio.

