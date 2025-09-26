Zinemaldia
Lawrence: "Están atacando la libertad de expresión en EEUU"

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 26/09/2025.- La actriz Jennifer Lawrence atiende a los medios de comunicación este viernes en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde esta noche recibirá el Premio Donostia. EFE/Juan Herrero
Jennifer Lawrance, durante la rueda de prensa.
Jennifer Lawrence (Premio Donostia de esta edición), preguntada por la situación en su país, ha destacado que todos merecemos "empatía y libertad", y ha aplaudido a festivales como el de San Sebastián.

Cine Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián

