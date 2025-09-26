Zinemaldia
Lawrence: "Adierazpen askatasunari erasotzen ari zaizkio AEBn"

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 26/09/2025.- La actriz Jennifer Lawrence atiende a los medios de comunicación este viernes en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde esta noche recibirá el Premio Donostia. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Jennifer Lawrance, prentsaurrekoan.

Azken eguneratzea

2025eko Donostia Saria jasoko duen aktoreak, bere herrialdeko egoerari buruz galdetuta, denok "enpatia eta askatasuna" merezi ditugula esan du, eta Zinemaldia bezalako jaialdiak txalotu ditu.

