"'Zeru ahoak' es más compleja que 'Hondar ahoak'"

"Zeru ahoak" serieko lantaldea: Marian Fernandez, Miren Gaztañaga, Nagore Aranburu, Koldo Almandoz, Sara Cozar, Josean Bengoetxea
18:00 - 20:00
El cineasta Koldo Almandoz ha presentado hoy en el Zinemaldia la serie "Zeru ahoak", proyectada en su Sección Oficial.

Se estrena el domingo en ETB1 y en la plataforma PRIMERAN, a las 22:00 horas. 

Koldo Almandoz: "Odio los personajes simpáticos y emotivos y también a las personas así"
18:00 - 20:00
Patxi Bisquert: "Es una pena que Pello Mari Otaño habite el agujero del olvido"

El actor, director y productor zizurkildarra ha realizado una película biográfica sobre el bertsolari y escritor Pello Mari Otaño. Joseba Usabiaga interpreta al poeta que viajó entre Argentina y Euskal Herria, y el estreno internacional de la película se celebrará hoy, a las 19:00 horas, en el Festival de Cine de San Sebastián.  El periodista Joseba Elorza ha entrevistado a Bisquert en "Egun on".  Entrevista en euskera. 

