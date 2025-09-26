"'Hondar ahoak' baino konplexuagoa da 'Zeru ahoak'"
Koldo Almandoz zuzendariak "Zeru ahoak" seriea aurkeztu du gaur Donostiako Zinemaldian, bertako Sail Ofizialean proiektatu eta gero. "Hondar ahoak" aurreko lana baino konplexuagoa dela azaldu digute Almandozek eta Nagore Aranburu protagonistak.
Igandean estreinatuko dute ETB1en eta PRIMERAN plataforman, 22:00etan.
Lawrence: "Adierazpen askatasunari erasotzen ari zaizkio AEBn"
2025eko Donostia Saria jasoko duen aktoreak, bere herrialdeko egoerari buruz galdetuta, denok "enpatia eta askatasuna" merezi ditugula esan du, eta Zinemaldia bezalako jaialdiak txalotu ditu.
Jennifer Lawrence irribarretsu iritsi da Donostiara, Zinemaldiko Donostia Saria jasotzeko prest
2025eko Zinemaldian, Donostia Saria jasoko du ostiral honetan aktore gazteak. Lawrencek irribarre handiz agurtu ditu bera ikustera joan diren jarraitzaileak.
"Ballad of a Small Player" eta "Historias del buen valle", Sail Ofizialeko azkenak
Edward Bergerren fikzioa eta Jose Luis Guerinen dokumentala Zinemaldiko lehian aurkeztu diren azken pelikulak dira, eta horiek dira Mikel Zumeta kritikariak aztertu dituen azkenak.
Hind Rajab neskato gazatarraren istorioari eman diote Agenda 2030 saria
Jasangarritasun, aniztasun eta elkartasunaren balioak ondoen islatzen dituen filma aitortu du Eusko Jaurlaritzak. Euskal Herriko publikoaren ahotsa Palestinako umeentzat oihartzun bihurtu nahi dute aktoreek.
"Ballad of a Small Player" filmean, Colin Farrellen pertsonaiak menpekotasun arazoa du jokoarekin
Edward Berger zuzendariak Conclave pelikula ekarri zuen Zinemaldira 2024an, ez zuen saririk irabazi; aurten, Sail Ofizialean errepikatu du.
Patxi Bisquert: "Pena da Pello Mari Otaño ahanzturaren zuloan egotea"
Zizurkildar aktore, zuzendari eta ekoizleak Pello Mari Otaño bertsolari eta idazlearen gaineko film biografikoa egin du. Joseba Usabiaga aktorea da, pantailan, Argentina eta Euskal Herri artean joan-etorrian ibili zen poeta, eta filmaren nazioarteko estreina gaur egingo dute, 19:00etan, Donostiako Zinemaldian. Joseba Elorza kazetariak Bisquert elkarrizketatu du, "Egun On" saioan.
Eloy eta Ivan, deabru berak hartuak
Biek, Eloy de la Iglesiak eta Ivan Zuluetak, erabili izan zuten zeluloidea espresabide. Zigor kolpe moduan ere bai. Bazekiten (bederen, bazuten susmo argia) zer zegoen jokoan baina ez zuten atzerapausorik eman.
“Frankenstein” izango da Zinemaldiaren film sorpresa
Antzoki Zaharrean eta Victoria Eugenia antzokian proiektatuko da bihar Guillermo del Torok zuzendutako filma eta, larunbatean, hirugarrenez, Belodromoko pantaila erraldoian. Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz eta Mia Goth dira protagonistak.
Milaka jarraitzaileren aurrean estreinatu da "Go!azen" telesailaren 12. denboraldia Zinemaldian
Arrakastaz ekin dio EITBko telesailak denboraldi berriarako ibilbideari. Zinemaldiaren barruan, Anoetako belodromoan egin da lehen aurrestreinaldia. Aurten, gainera, bigarren pase bat ere izango da hurrengo ostiralean.