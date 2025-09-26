Zinemaldia
"'Hondar ahoak' baino konplexuagoa da 'Zeru ahoak'"

"Zeru ahoak" serieko lantaldea: Marian Fernandez, Miren Gaztañaga, Nagore Aranburu, Koldo Almandoz, Sara Cozar, Josean Bengoetxea
18:00 - 20:00

Koldo Almandoz zuzendariak "Zeru ahoak" seriea aurkeztu du gaur Donostiako Zinemaldian, bertako Sail Ofizialean proiektatu eta gero. "Hondar ahoak" aurreko lana baino konplexuagoa dela azaldu digute Almandozek eta Nagore Aranburu protagonistak. 

Igandean estreinatuko dute ETB1en eta PRIMERAN plataforman, 22:00etan. 

Koldo Almandoz: “Gorroto ditut pertsonaia jator eta hunkigarriak, eta pertsonak ere bai”
