‘La voz de Hind Rajab’ de la sección Perlak, ganadora del Premio del Público

Han recogido el premio su Productora Odessa Rae y el actor Motaz Malhees. "Este galardon significa que el público ha escuchado la voz de Hid", una niña que murió tras permanecer durante horas en un vehículo tiroteado por el Ejercito israelí.
Odessa Rae y Motaz Malhees, productores de ‘La voz de Hind Rajab’. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Perlak saileko 'The voice of Hind Rajab', Publikoaren Sariaren irabazlea
Un invitado especial, para abrir la gala de clausura del Zinemaldia
"Aro berria" IRati Gorostidi
"Aro berria", de Irati Gorostidi, recibe una mención especial del jurado en la sección New Directors

"Aro berria" cuenta esta historia: Donostia, 1978. Los trabajadores de la fábrica de contadores de agua se reúnen en asamblea para debatir una huelga que finalmente no prospera. Decepcionados, los más inconformistas dirigen sus aspiraciones de transformación radical hacia ámbitos más íntimos. Algunos abandonan la fábrica y se integran en una comunidad aislada en las montañas, donde decenas de jóvenes emprenden una intensa búsqueda a través de experiencias catárticas compartidas.

