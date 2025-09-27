‘La voz de Hind Rajab’ de la sección Perlak, ganadora del Premio del Público
Han recogido el premio su Productora Odessa Rae y el actor Motaz Malhees. "Este galardon significa que el público ha escuchado la voz de Hid", una niña que murió tras permanecer durante horas en un vehículo tiroteado por el Ejercito israelí.
"Aro berria", de Irati Gorostidi, recibe una mención especial del jurado en la sección New Directors
"Aro berria" cuenta esta historia: Donostia, 1978. Los trabajadores de la fábrica de contadores de agua se reúnen en asamblea para debatir una huelga que finalmente no prospera. Decepcionados, los más inconformistas dirigen sus aspiraciones de transformación radical hacia ámbitos más íntimos. Algunos abandonan la fábrica y se integran en una comunidad aislada en las montañas, donde decenas de jóvenes emprenden una intensa búsqueda a través de experiencias catárticas compartidas.
"Los domingos" recibe el Premio Irizar al Cine Vasco del Zinemaldia
La directora de la película, Alauda Ruiz de Azua, ha recibido emocionada el premio del jurado presidido por Ane Gabarain.
Un invitado especial, para abrir la gala de clausura del Zinemaldia
El actor Enrique Amilibia ha dado paso, durante la gala de clausura del festival, al vídeo de resumen de la 73ª edición del Zinemaldia.
La película ‘La voz de Hind Rajab’, ganadora del Premio del Público
La directora tunecina Kaouther Ben Hania ha recibido el galardón que premia la sostenibilidad y la solidaridad en el Festival de Cine de San Sebastián.
EITB entrevista a Jennifer Lawrence, premio Donostia en el Festival de San Sebastián
La joven actriz presenta en San Sebastián la película Die, my love; sobre una madre que sufre un estrés posparto. Destaca que su directora, Lynne Ramsay, "es una de las más grandes de nuestro tiempo. Su poesía y su cinematografía merecen ser vistas". No ha podido salir por el centro de la ciudad, pero se ha mostrado con ganas.
'Los Domingos', de la bizkaitarra Alauda Ruiz de Azua, recibe el premio Feroz
La directora de Barakaldo ha destacado "la complejidad" de la película y su agradecimiento por el premio.
¿A quién darías la Concha de Oro?
Hemos pedido al equipo que ha estado trabajando con toda la información del Festival de San Sebastián que entreguen un premio principal. Más allá de la tradicional quiniela, ¿a quién entregar la Concha de Oro?
Mikel Zumeta destaca el tono y la estética de la serie "Zeru Ahoak"
El crítico de cine de ORAIN recomienda especialmente la serie de EITB, presentada en la Sección Oficial, y también comenta otra serie sobre el golpe de Estado de Tejero, "Anatomía de un instante", y la cinta que ha traído el Premio Donostia Jennifer Lawrence,"Die My Love".
'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, gana el Premio Sebastiane que otorga Gehitu
El jurado de este premio ha considerado que la película "obliga a mirar a los ojos a una generación condenada a la invisibilidad"