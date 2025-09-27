Zinemaldia
Un invitado especial, para abrir la gala de clausura del Zinemaldia

Enrique Amilibia aktoreak aurkeztu du, jaialdiaren itxiera galan, Zinemaldiaren 73. edizioaren laburpen bideoa.
18:00 - 20:00
Enrique Amilibia, durante la gala de clausura del Festival. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Gonbidatu berezi bat, Zinemaldiko itxiera gala irekitzeko
author image

EITB

Última actualización

El actor Enrique Amilibia ha dado paso, durante la gala de clausura del festival, al vídeo de resumen de la 73ª edición del Zinemaldia.

Cine Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián Donostia-San Sebastián Festival de Cine de San Sebastián Gipuzkoa

