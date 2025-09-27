Zinemaldia
Gonbidatu berezi bat, Zinemaldiko itxiera gala irekitzeko

Enrique Amilibia aktoreak aurkeztu du, jaialdiaren itxiera galan, Zinemaldiaren 73. edizioaren laburpen bideoa.
Enrique Amilibia, Zinemaldiaren itxiera ekitaldian. Bideotik hartutako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zinema Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldia Donostia Zinemaldia Gipuzkoa

"Aro berria" IRati Gorostidi
"Aro berria" Irati Gorostidiren filmak epaimahaiaren aipamen berezia jaso du New Directors atalean

"Aro berria" filmak istorio hau kontatzen du: Ur-kontagailuen fabrika bateko langileak batzartu egin dira azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatzeko. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek fabrika utzi eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten esperientzia katartiko partekatuen medioz.
