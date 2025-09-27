'Los Domingos', de la bizkaitarra Alauda Ruiz de Azua, recibe el premio Feroz

La película "Los Domingos", de la directora bizkaitarra Alauda Ruiz de Azua, ha recibido el premio Feroz Zinemaldia 2025.

La directora de Barakaldo se ha mostrado feliz al recibir el premio, y ha subrayado la complejidad de la película: “Es la historia más compleja que me he atrevido a hacer”.

Además, Ruiz de Azua ha agradecido "la labor" de los medios de comunicación por "tender puentes con los espectadores" y la visibilidad dada al cine vasco y a sus cineastas.

“En un punto en el que cada vez la cultura tiene que pelear más por sacar más la cabeza, quería agradeceros la labor que hacéis y vuestra profesionalidad”, ha finalizado la directora su discurso.