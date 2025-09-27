Zinemaldia
Alauda Ruiz de Azuaren ‘Los Domingos’ filmak jaso du Feroz saria

Barakaldoko zuzendariak azpimarratu du filma sortzearen "konplexutasuna," eta eskerrak eman ditu saria jasotzeagatik.

Alauda Ruiz de Azua, Feroz Zinemaldia 2025 sariarekin. Argazkia: EITB MEDIA
EITB

Azken eguneratzea

Alauda Ruiz de Azua bizkaitarraren 'Los Domingos' filmak jaso du 2025eko Zinemaldiaren Feroz saria.

Barakaldoko zuzendaria pozik agertu da saria jasotzean, eta filmaren konplexutasuna azpimarratu du: "Egiten ausartu naizen istoriorik konplexuena da".

Gainera, Ruiz de Azuak eskerrak eman dizkie komunikabideei zinemaren eta ikusleen arteko "zubiak eraikitzeagatik", baita euskal zinemari eta bere zinemagileei emandako ikusgarritasunagatik ere.

"Kulturak gero eta gehiago borrokatu behar du burua ateratzeko, eta eskerrak eman nahi dizkizuet egiten duzuen lanagatik eta zuen profesionaltasunagatik", amaitu du hitzaldia zuzendariak.

Zinema Zinemaldia Donostia

