Todavía habrá que esperar hasta mayo de 2026 para disfrutar del Fant, el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, pero el festival llevará a cabo bajo la marca Prefant varias iniciativas hasta entonces.

Hoy, 20 de octubre a las 19:30 horas, sin ir más lejos, tendrá lugar en los cines Golem-Alhóndiga del Azkuna Zentroa el preestreno de la película "Decorado", dirigida por Alberto Vázquez. La entrada será libre hasta completar aforo, con invitación en las taquillas del cine a partir de las 16:30 horas del lunes.

La película, que llega a los cines el viernes, 24 de octubre, está dirigida por el autor gallego de obras de animación Alberto Vázquez y producida por el portugalujo Iván Miñambres, de la productora Uniko.

El film refleja las vivencias de Arnold, un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Su matrimonio se desmorona, su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa. Cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas, Arnold se convence de que algo no encaja. Lo que comienza como una paranoia cotidiana se convierte en una huida desesperada hacia algo que se parezca, aunque sea un poco, a la libertad.

Decorado combina sátira, surrealismo y humor negro para sumergir al público en una realidad inquietante y absurda. Su protagonista, un ciudadano aparentemente corriente, comienza a sospechar que todo a su alrededor —su trabajo, su pareja, su ciudad— forma parte de una gigantesca farsa.