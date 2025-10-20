Estreina
“Decorado”ren aurrestreina hartuko du Bilbok, Fant jaialdiaren eskutik

Bilboko Fantasiazko Zinema Jaialdiak Prefant zikloan estreinatuko du animaziozko filma, astelehen honetan, urriak 20, Azkuna Zentroan, sarrera librea dela. Alberto Vazquez galiziarrak ekoitzi du Uniko euskal etxearen ekoizpena.
"Decorado"

Azken eguneratzea

Oraindik 2026ko maiatzera arte itxaron beharko da Fant Bilboko Fantasiazko Zinemaren Jaialdiaz gozatzeko, baina, Prefant markaren babesean, jaialdiak hainbat ekimen gauzatuko ditu ordura arte.

Gaur, urriak 20, esaterako, Alberto Vazquez zuzendariaren "Decorado" filmaren aurrestreinaldia egingo dute, 19:30ean, Azkuna Zentroko Golem-Alhondiga zinema-aretoetan. Sarrera librea izango da aretoa bete arte; gonbidapena jaso beharko da zinemako leihatiletan, asteleheneko 16:30etik aurrera.

Alberto Vazquez animaziozko lanen galiziar egileak zuzendu du ostiralean, urriak 24, zinema aretoetara iritsiko den filma, eta Ivan Miñambres portugaleteztarrak ekoitzi du, Uniko ekoizpen etxearen baitan.

Decorado filmak krisi existentzial batean harrapatutako Arnold adin ertaineko saguaren bizipenak kontatzen ditu. Bikote bizitza gainbehera doa, bizitza zentzugabea iruditzen zaio, eta susmatzen hasten da inguruko guztia fartsa handia besterik ez dela.

Bere lagunik onena egoera susmagarrian hiltzen denean, Arnold konbentzitzen da zerbait arraroa ari zaiola gertatzen. Eguneroko paranoia moduan hasten dena askatasun antza duen zerbait lortzeko ihesaldi desesperatu bihurtuko da.

"Decorado" filmaren trailerra
Yune Nogueiras "Gaua" filmean
Duela  min.

"Gaua" filmaren trailerra

Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute.  Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
